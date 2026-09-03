O 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) capturou oito pessoas procuradas pela Justiça, nas últimas 24 horas, durante ações de patrulhamento em Bauru e cidades da região. As equipes do Canil e da Cavalaria participaram das ações, juntamente com as viaturas operacionais do batalhão.

Na quarta-feira (2), durante a etapa final da Operação Impacto “Custos Vigilat”, o Baep também prestou apoio às demais forças policiais. A operação teve como objetivo reforçar a prevenção e o combate à criminalidade em Bauru e região.

Segundo o batalhão, os procurados eram investigados ou tinham mandados de prisão relacionados a crimes como furto, estupro, perseguição, importunação sexual, lesão corporal, extorsão e tráfico de drogas. As ações de patrulhamento foram realizadas em diversas cidades.