O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) julgou procedente, por unanimidade, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, contra a lei que estabeleceu a atual organização administrativa da Prefeitura de Bauru. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (2), sob relatoria do desembargador Mário Devienne Ferraz.

Na sessão, os desembargadores decidiram pela procedência da ação com modulação e ressalva. O acórdão com a fundamentação completa e a definição precisa dos efeitos práticos da decisão ainda não havia sido disponibilizado na consulta pública do Tribunal nesta quinta-feira (3). O resultado oficial do julgamento, contudo, confirma a declaração de inconstitucionalidade.

A legislação atingida é a Lei Municipal nº 7.913, de 29 de abril de 2025, que dispõe sobre a Organização Administrativa da Prefeitura de Bauru e estabeleceu a estrutura atualmente adotada pelo Executivo. A norma foi proposta pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) e aprovada pela Câmara Municipal no ano passado.