A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) iniciará, a partir do feriado de 7 de setembro, segunda-feira, uma nova fase de atendimento que representa um importante avanço na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar: o atendimento 24 horas por dia. Nesta etapa da ampliação dos serviços, a unidade passará a contar com plantão noturno permanente, funcionando diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados, das 18h às 8h da manhã, com uma equipe composta por delegado de polícia, escrivão e investigador, garantindo atendimento especializado durante todo o período noturno.

A iniciativa foi adotada pelo delegado seccional de Polícia de Botucatu, Lourenço Talamonte Netto, com o apoio do diretor do Deinter-7 – Sorocaba, Wilson Negrão, e da administração da Polícia Civil, com o objetivo de fortalecer a rede de proteção às mulheres e proporcionar um atendimento mais adequado às vítimas, especialmente nos casos que demandam intervenção imediata das autoridades policiais. Com a implementação da DDM 24 Horas, as ocorrências relacionadas à violência doméstica e familiar passarão a receber tratamento especializado desde o primeiro atendimento, evitando que sejam processadas juntamente com outras demandas policiais comuns. A medida também contribui para reduzir a exposição das vítimas, proporcionando um ambiente mais acolhedor e adequado para o registro das ocorrências.

Além dos casos de prisão em flagrante, a Delegacia de Defesa da Mulher atenderá mulheres que desejem registrar boletins de ocorrência, formalizar denúncias e solicitar medidas protetivas de urgência, importantes instrumentos legais destinados à proteção imediata das vítimas. A Delegacia de Defesa da Mulher de Botucatu fica localizada na rua Vinte e Três de Setembro, nº 208, na Vila Carmelo.