A Delegacia de Homicídios de Bauru, coordenada pelo delegado Cledson Nascimento, prendeu, nesta terça-feira (1), com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), um jovem de 21 anos por porte ilegal de arma de fogo devido a ele aparecer em fotos, nas redes sociais, ostendo armas ao lado do suspeito de matar outro rapaz, de 23, no dia 21 de agosto, no Parque Santa Edwirges. A vítima, Renan Miguel Martins da Silva, foi baleada à época em uma residência localizada na alameda Cartago, pouco antes da meia-noite.

Segundo o delegado Cledson Nascimento, após o trabalho de apuração nas últimas semanas, os policiais civis cumpriram mandados de prisão temporária e busca e apreensão na casa do suspeito de porte ilegal de arma de fogo. O suspeito do homicídio, no entanto, segue foragido.

Ainda segundo Cledson Nascimento, foi apreendido um revólver calibre 38, municiado com seis projéteis, sobre um roupeiro do jovem. Ele confessou ter adquirido a arma nos últimos dias “para se defender”, porque, segundo ele, no último final de semana, teria sido alvo de disparos de arma de fogo. O suspeito foi autuado em flagrante e, mesmo se tratando de crime afiançável, a fiança não foi arbitrada, considerando que o mesmo se encontrava em liberdade provisória pela prática de crime de tentativa de homicídio ocorrido em 2025, além de ter sido denunciado na Justiça Federal por crime de tráfico de drogas.