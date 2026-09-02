O Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) manteve a decisão liminar que suspendeu a licitação da Prefeitura de Bauru para a concessão do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos (lixo). Com a decisão, o município continua impedido de dar andamento à Concorrência Pública nº 17/2026, que prevê um contrato estimado em R$ 5,259 bilhões e duração de 30 anos.

O edital estabelece a transferência à iniciativa privada de um amplo conjunto de serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo dos resíduos, incluindo coleta domiciliar e seletiva, transporte, triagem, tratamento, compostagem, operação de estação de transbordo e de Central de Tratamento de Resíduos (CTR), ecopontos, contêineres subterrâneos e serviços de varrição.

A abertura das propostas estava prevista para o dia 1 de setembro. Entretanto, a realização da sessão foi suspensa depois que o TCE-SP concedeu medida cautelar, em agosto, determinando a paralisação do certame, a pedido do engenheiro Ricardo Crepaldi e do vereador Márcio Teixeira (PL). A própria Prefeitura publicou a suspensão em seu portal oficial de licitações.

Questionamentos ao edital