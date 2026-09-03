O crescimento de 0,5% do PIB brasileiro no segundo trimestre de 2026 pode sugerir, à primeira vista, uma economia ainda resiliente. No entanto, uma análise mais cuidadosa dos números revela sinais preocupantes que não podem ser ignorados. O principal deles está justamente na queda do consumo das famílias, que recuou 0,4% em relação ao trimestre anterior.

O fato merece atenção especial porque o consumo das famílias representa aproximadamente dois terços da atividade econômica brasileira e sempre foi o principal motor de crescimento do país. Quando o consumo desacelera, a economia inevitavelmente perde força. Não por acaso, o avanço de 0,5% do PIB veio acompanhado de uma evidente perda de ritmo em relação ao primeiro trimestre, quando o crescimento havia sido de 1,1%.

As razões para essa retração são conhecidas. Os juros ainda permanecem em patamar elevado, encarecendo o crédito e desestimulando compras financiadas. Ao mesmo tempo, o elevado nível de endividamento das famílias limita a capacidade de consumo de milhões de brasileiros. A combinação desses fatores age como um freio sobre a demanda interna justamente quando o governo tenta sustentar a atividade econômica por meio do consumo e da expansão dos gastos públicos.