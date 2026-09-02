Comprovando mais uma vez sua grande fase nos tatames, o judoca Michel Augusto, atleta da equipe de Desempenho do Sesi-SP, sediada no Sesi Botucatu, conquistou o bronze, nesta sexta-feira, na primeira edição do Grand Slam de Lausanne, na Suíça, competição que reúne mais de 800 judocas de 78 países. Há duas semanas, Michel foi campeão do Grand Prix de Lima, seu primeiro ouro no Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô. Aos 21 anos, é o atual quarto colocado do ranking mundial e, com o terceiro lugar, somou mais 500 pontos no ranking classificatório para os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028, aberto desde junho deste ano.

Nas disputas da categoria até 60kg em solo suíço, Michel estreou passando pelo belga Oliver Naert com um yuko. Na luta seguinte, imobilizou o israelense Yehonatan Veksler até o ippon e, nas quartas, teve o único revés do dia contra o sul-coreano Harim Lee, medalhista de bronze em dois dos últimos três mundiais, levando um yuko. Mas, na repescagem, o judoca do Sesi-SP e da seleção brasileira voltou a vencer e garantiu um lugar na disputa pelo bronze. Travou uma batalha contra o francês Luka Mkheidze, atual vice-campeão olímpico, e no golden score conseguiu a imobilização para empatar o confronto direto entre os dois. Na final de Tbilisi, em 2025, quando ficou com a prata em sua primeira medalha em um Grand Slam, Mkheidze havia levado a melhor.

Na decisão pela medalha, Michel cruzou com Ruslan Poltoratskii, de Bahrein, atual campeão asiático. O início de luta foi duro, com o brasileiro tendo dificuldades na troca de pegada e, de cara, levando duas punições. Mesmo pendurado, conseguiu achar o caminho, fez o adversário ser punido uma vez por passividade e, no golden score, achou um yuko para confirmar sua segunda medalha internacional em 2026.