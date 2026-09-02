O Centro TEA Paulista e o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência têm agora um número de telefone de ligação gratuita: 0800 6060 166, que funciona 24 horas. Quem ligar para este número de segunda a sexta, das 08h às 18h, será direcionado para o atendimento na unidade da Capital ou de Bauru, de segunda a sexta-feira. Quem ligar das 18h às 08h, ou aos sábados, domingos e feriados, será direcionado para o serviço de teleatendimento que pode ser feito por telefone ou por videoconferência.

O serviço 0800, além de permitir uma ligação gratuita, vai agilizar o acolhimento e suporte para as pessoas autistas, mães atípicas, pessoas com deficiência e suas famílias. De acordo com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), uma equipe capacitada do Centro TEA Paulista irá orientar sobre os procedimentos mais adequados que envolvem o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e auxiliar pessoas autistas ou com deficiências, famílias e responsáveis sobre como agir diante de situações inesperadas, que geralmente demandam ações ou respostas imediatas, como crises durante a madrugada ou ocorrências com agentes públicos.

“É um serviço que pode fazer a diferença na vida de muita gente, principalmente pela abordagem adequada e assertiva. Além de ser mais eficaz, é muito mais bem recebida”, explica Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “Isso porque as famílias vão encontrar um atendimento baseado no acolhimento socioemocional, escuta qualificada, orientação psicoafetiva, além de redirecionamentos e encaminhamentos com orientações jurídicas, psicológicas e assistenciais.”