O Hemonúcleo do Hospital de Base (HB) de Bauru faz um apelo à população para reforçar a importância da doação de sangue. "Atualmente, a unidade tem registrado uma média de apenas 20 doações por dia, número que corresponde à metade do mínimo de 40 doações diárias para manter o atendimento adequado à demanda", destaca a assistente social Valéria Coltri. "Os estoques do nosso banco de sangue ainda estão controlados, mas, com essa baixa de doações, corremos risco de uma queda drástica. Hoje pela manhã, por exemplo, as bolsas de sangue A positivo estavam abaixo do ideal", afirma.

A situação preocupa porque as bolsas coletadas no Hemonúcleo são destinadas a pacientes de diversos serviços de saúde de Bauru e também de outros municípios da região. Na cidade, o sangue abastece o Hospital de Base, a Maternidade Santa Isabel, o Hospital Estadual de Bauru, o Hospital das Clínicas (HC) e o Centrinho, o Hospital Manoel de Abreu, o Hospital Lauro de Souza Lima, as UPAs e o Pronto-Socorro Municipal. Na região, o atendimento alcança pacientes de Pederneiras, Agudos, Macatuba, Arealva, Pirajuí, Piratininga, Lençóis Paulista, Iacanga e Duartina, além de Bauru, totalizando dez municípios atendidos.

Um gesto faz a diferença

A doação de sangue é um procedimento rápido e seguro e pode ajudar diferentes pacientes que necessitam de transfusões. Uma única doação pode contribuir para o atendimento de pessoas em situações diversas, como cirurgias, tratamentos e atendimentos de urgência.