01 de setembro de 2026
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Hemonúcleo do HB de Bauru faz apelo por doações de sangue

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e aos sábados, das 7h às 12h, na rua Monsenhor Claro, nº 8-88, em Bauru
O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e aos sábados, das 7h às 12h, na rua Monsenhor Claro, nº 8-88, em Bauru

O Hemonúcleo do Hospital de Base (HB) de Bauru faz um apelo à população para reforçar a importância da doação de sangue. "Atualmente, a unidade tem registrado uma média de apenas 20 doações por dia, número que corresponde à metade do mínimo de 40 doações diárias para manter o atendimento adequado à demanda", destaca a assistente social Valéria Coltri. "Os estoques do nosso banco de sangue ainda estão controlados, mas, com essa baixa de doações, corremos risco de uma queda drástica. Hoje pela manhã, por exemplo, as bolsas de sangue A positivo estavam abaixo do ideal", afirma.

A situação preocupa porque as bolsas coletadas no Hemonúcleo são destinadas a pacientes de diversos serviços de saúde de Bauru e também de outros municípios da região. Na cidade, o sangue abastece o Hospital de Base, a Maternidade Santa Isabel, o Hospital Estadual de Bauru, o Hospital das Clínicas (HC) e o Centrinho, o Hospital Manoel de Abreu, o Hospital Lauro de Souza Lima, as UPAs e o Pronto-Socorro Municipal. Na região, o atendimento alcança pacientes de Pederneiras, Agudos, Macatuba, Arealva, Pirajuí, Piratininga, Lençóis Paulista, Iacanga e Duartina, além de Bauru, totalizando dez municípios atendidos.

Um gesto faz a diferença

A doação de sangue é um procedimento rápido e seguro e pode ajudar diferentes pacientes que necessitam de transfusões. Uma única doação pode contribuir para o atendimento de pessoas em situações diversas, como cirurgias, tratamentos e atendimentos de urgência.

Por isso, o Hemonúcleo reforça o convite para que quem estiver apto a doar procure a unidade e, sempre que possível, incentive familiares, amigos e colegas de trabalho a também se tornarem doadores.

O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e aos sábados, das 7h às 12h, na rua Monsenhor Claro, nº 8-88, em Bauru.

Quem pode doar

Para doar sangue, é necessário:

Ter 16 anos ou mais;

Ter peso igual ou superior a 50 kg;

Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.

Atenção: menores de 18 anos devem atender também aos critérios e autorizações específicos para doação nessa faixa etária.

Serviço

Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru

Rua Monsenhor Claro, 8-88 – Bauru

Segunda a sexta-feira: das 7h às 13h

Sábados: das 7h às 12h

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