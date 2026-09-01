O Esporte Clube Noroeste completa, nesta terça-feira (1), 116 anos de história, marcada por tradição, conquistas e forte ligação com Bauru e sua torcida. Na atual teporada, o clube se manteve pelo segundo ano consecutivo na elite do Paulistão, fortaleceu a base, se modernizou estruturalmente e ainda segue na busca da recolocação do cenário nacional para 2027, via Copa Paulista.

Fundado em 1º de setembro de 1910 por trabalhadores ligados à Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, o Norusca atravessou gerações e construiu capítulos importantes no futebol paulista e nacional. Nos últimos anos, o clube iniciou um novo ciclo. Campeão da Série A3 em 2022, conquistou o acesso à elite estadual em 2024, após 14 anos. Na mesma temporada, passou por uma transformação institucional e, em 2 de dezembro, tornou-se oficialmente SAF.

O clube divulgou nota informando que a reestruturação também avançou fora de campo, com melhorias no Estádio Alfredo de Castilho e a implantação de um novo Centro de Treinamento no Complexo Damião Garcia. O campo de treinamento recebeu a grama Tahoma 31, tecnologia utilizada no Mundial de Clubes de 2025 e na Copa do Mundo de 2026, reforçando o processo de modernização da estrutura alvirrubra. Outro marco ocorreu em 9 de junho deste ano, quando o Noroeste conquistou, pela primeira vez, o Certificado de Clube Formador (CCF), concedido pela CBF. A certificação reconhece oficialmente a qualidade do trabalho desenvolvido nas categorias de base e comprova o cumprimento das exigências técnicas, esportivas, educacionais e estruturais previstas para a formação de atletas.