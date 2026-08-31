Inteligência, agilidade e precisão. Essas são algumas das principais características do cão Border Collie, raça que há 25 anos faz parte da rotina do pecuarista Fernando Gomes, de Pirajuí, e que estará em destaque no próximo dia 7 de setembro, às 9 horas, no Agro Sem Limites 2026. Criador da raça, Fernando utiliza os cães como verdadeiras ferramentas de trabalho na fazenda, tanto no manejo do gado quanto na criação de ovinos. Além da rotina no campo, ele também participa de competições de pastoreio.

Durante o Agro Sem Limites, o público poderá acompanhar uma simulação do trabalho realizado diariamente na fazenda. Na apresentação, o Border Collie será responsável por buscar as ovelhas a uma distância que pode chegar a 1,5 ou 2 quilômetros e conduzi-las de volta ao seu condutor. O trabalho é realizado de maneira tranquila e racional, sem a necessidade de agressão física. Por meio de comandos, o cão consegue conduzir e reunir os animais, reproduzindo situações comuns do manejo de uma propriedade rural.

Segundo Fernando, os cães aprendem com facilidade os comandos utilizados no dia a dia e podem auxiliar em diferentes atividades, como buscar os animais, conduzi-los para outro pasto ou até mesmo direcionar uma ovelha para procedimentos de manejo e cuidados veterinários. A apresentação promete mostrar ao público uma das relações mais impressionantes entre o homem e o cão no campo: um animal que transforma inteligência, obediência e instinto em uma verdadeira ferramenta de trabalho. Essa experiência o público poderá acompanhar de perto no Agro Sem Limites 2026, no dia 7 de setembro, às 9 horas.