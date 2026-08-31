31 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
BATEU A CABEÇA

Bauru: trabalhador sofre descarga elétrica, cai de escada e morre

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JC Imagens
Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada mas, apesar das tentativas de reanimação, homem de 31 anos não resistiu
Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada mas, apesar das tentativas de reanimação, homem de 31 anos não resistiu

Um trabalhador de 31 anos morreu no final da tarde desta segunda-feira (31), em Bauru, após sofrer uma descarga elétrica, cair de uma escada e bater a cabeça dentro de um galpão localizado no Jardim Contorno.

Conforme apurado pela reportagem, a vitima trabalhava no barracão retirando um elevador desativado quando, por volta das 17h10, teria cortado um fio energizado e caído de uma altura de cerca de seis metros.

Na queda, o trabalhador acabou batendo a cabeça no chão. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada mas, apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários