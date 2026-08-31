Um trabalhador de 31 anos morreu no final da tarde desta segunda-feira (31), em Bauru, após sofrer uma descarga elétrica, cair de uma escada e bater a cabeça dentro de um galpão localizado no Jardim Contorno.

Conforme apurado pela reportagem, a vitima trabalhava no barracão retirando um elevador desativado quando, por volta das 17h10, teria cortado um fio energizado e caído de uma altura de cerca de seis metros.

Na queda, o trabalhador acabou batendo a cabeça no chão. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada mas, apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu. As circunstâncias do acidente serão investigadas.