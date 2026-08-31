31 de agosto de 2026
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Homem é assassinado a tiros no Fortunato Rocha Lima, em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Tisa Moraes/JC Imagens
A ocorrência foi apresentada no plantão policial para que as circunstâncias do homicídio possam ser apuradas
A ocorrência foi apresentada no plantão policial para que as circunstâncias do homicídio possam ser apuradas

Um homem de 32 anos foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (31), na rua Evaldo Hinke Neto, no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, em Bauru. O autor dos disparos fugiu e o caso será investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Conforme apurado pela reportagem, a vítima foi baleada em via pública, por volta das 19h45. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para o atendimento, mas o homem não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.

A Polícia Militar (PM) preservou a área para o trabalho da Polícia Científica e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A ocorrência foi apresentada no plantão policial para que as circunstâncias do homicídio possam ser apuradas.

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