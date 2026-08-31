Nesta segunda-feira (31), policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru apreenderam diversas porções de haxixe, maconha, crack e cocaína em um conhecido ponto de venda de drogas no Parque das Nações. Um homem foi preso em flagrante.
A equipe fazia patrulhamento preventivo especializado pelo bairro quando, na rua Luiz Ferrari, em uma área de mata, abordou o suspeito e localizou várias porções de haxixe.
Ele acabou indicando onde estava o restante do entorpecente e, no total, além do haxixe, foram apreendidos 105 pinos com cocaína, 28 pedras de crack e 28 porções de maconha.
O homem foi apresentado na sede da Deic e autuado em flagrante por tráfico. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.