01 de setembro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NOVA GESTÃO

DAE Bauru informa canais de atendimento de água, esgoto e contas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Ariane Torres/Comunicação CSB
O atendimento da CSB é presencial, na rua Alfredo Ruiz, nº 5-10, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou por telefone, pelo 0800 014 2026, com funcionamento 24 horas
O atendimento da CSB é presencial, na rua Alfredo Ruiz, nº 5-10, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou por telefone, pelo 0800 014 2026, com funcionamento 24 horas

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) informa que, a partir desta terça-feira (1), todos os atendimentos para demandas de água, esgoto, contas e demais serviços serão realizados pela Companhia Saneamento de Bauru (CSB). O atendimento é presencial, na rua Alfredo Ruiz, nº 5-10, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou por telefone, pelo 0800 014 2026, com funcionamento 24 horas, todos os dias.

A concessionária recebe todas as ocorrências e executa as demandas relacionadas ao sistema de esgoto, além de administrar a rotina comercial, o que abrange a leitura de consumo, a emissão de contas, a substituição de hidrômetros, as novas ligações, as análises de faturas, os pedidos de revisão, entre outros.

Já as solicitações recebidas pela CSB relativas aos serviços de água são repassadas ao DAE, que continua responsável pelo abastecimento público, incluindo manutenção de redes de água, captação, tratamento, reservação e distribuição de água, bem como conservação da lagoa de captação do Rio Batalha e perfuração de novos poços.

O DAE mantém apenas o atendimento comercial das demandas anteriores a 31 de julho de 2026, ligadas a parcelamentos, transferências de débitos, emissão de guias totalizadoras de débitos pretéritos e restituição de pagamento por duplicidades.

Este suporte ocorre por meio dos servidores do Departamento instalados na sede da CSB, pelo telefone e WhatsApp (14) 3235-6155 e pelos demais canais disponíveis em www.daebauru.sp.gov.br/servicos.php.

Após um mês de transição, o 0800 do DAE e o atendimento da autarquia no Poupatempo serão encerrados definitivamente a partir desta terça-feira.

Serviço

Atendimento da Companhia de Saneamento de Bauru (CSB)

Endereço: Rua Alfredo Ruiz, 5-10

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Site: www.saneamentobauru.com.br

Telefone: 0800 014 2026 (atendimento 24 horas)

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários