O Departamento de Água e Esgoto (DAE) informa que, a partir desta terça-feira (1), todos os atendimentos para demandas de água, esgoto, contas e demais serviços serão realizados pela Companhia Saneamento de Bauru (CSB). O atendimento é presencial, na rua Alfredo Ruiz, nº 5-10, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou por telefone, pelo 0800 014 2026, com funcionamento 24 horas, todos os dias.

A concessionária recebe todas as ocorrências e executa as demandas relacionadas ao sistema de esgoto, além de administrar a rotina comercial, o que abrange a leitura de consumo, a emissão de contas, a substituição de hidrômetros, as novas ligações, as análises de faturas, os pedidos de revisão, entre outros.

Já as solicitações recebidas pela CSB relativas aos serviços de água são repassadas ao DAE, que continua responsável pelo abastecimento público, incluindo manutenção de redes de água, captação, tratamento, reservação e distribuição de água, bem como conservação da lagoa de captação do Rio Batalha e perfuração de novos poços.