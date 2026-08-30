Uma perseguição policial mobilizou a Polícia Militar, o Baep e o helicóptero Águia no Centro de Bauru no fim da tarde deste sábado (29). A ação terminou com a prisão de três homens que haviam acabado de invadir e furtar uma residência na rua Bandeirantes. A movimentação chamou a atenção de quem passava pelo local por volta das 16h. Acionadas para atender à ocorrência de furto, as equipes policiais chegaram ao endereço e flagraram o trio dentro do imóvel. Ao notarem a chegada das viaturas, os criminosos tentaram fugir subindo pelo telhado.

Com o cerco montado em solo e o apoio aéreo do Águia, a PM capturou os suspeitos em pontos diferentes da região central: na rua Bandeirantes, na rua Antônio Alves e no calçadão da rua Batista de Carvalho. Com o homem detido na Batista de Carvalho, os policiais recuperaram os objetos levados da casa, que incluíam joias, bijuterias e relógios. Na checagem dos dados, a equipe constatou ainda que o indivíduo já era procurado pela Justiça