30 de agosto de 2026
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AÇÃO CONJUNTA

Perseguição no Centro de Bauru termina em 3 prisões

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Um dos indivíduos envolvidos no furto foi capturado na rua Bandeirantes na tarde deste sábado (29) pelo Baep
Um dos indivíduos envolvidos no furto foi capturado na rua Bandeirantes na tarde deste sábado (29) pelo Baep

Uma perseguição policial mobilizou a Polícia Militar, o Baep e o helicóptero Águia no Centro de Bauru no fim da tarde deste sábado (29). A ação terminou com a prisão de três homens que haviam acabado de invadir e furtar uma residência na rua Bandeirantes. A movimentação chamou a atenção de quem passava pelo local por volta das 16h. Acionadas para atender à ocorrência de furto, as equipes policiais chegaram ao endereço e flagraram o trio dentro do imóvel. Ao notarem a chegada das viaturas, os criminosos tentaram fugir subindo pelo telhado.

Com o cerco montado em solo e o apoio aéreo do Águia, a PM capturou os suspeitos em pontos diferentes da região central: na rua Bandeirantes, na rua Antônio Alves e no calçadão da rua Batista de Carvalho. Com o homem detido na Batista de Carvalho, os policiais recuperaram os objetos levados da casa, que incluíam joias, bijuterias e relógios. Na checagem dos dados, a equipe constatou ainda que o indivíduo já era procurado pela Justiça

 

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