31 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM JAÚ

Polícia Civil apreende mais de 100 pacotes de cigarros paraguaios

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
Todo o material foi apreendido e apresentado à autoridade policial para as providências legais cabíveis
Todo o material foi apreendido e apresentado à autoridade policial para as providências legais cabíveis

Jaú - A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), apreendeu, na manhã desta segunda-feira (31), mais de 100 pacotes de cigarros estrangeiros durante o cumprimento de mandado de busca em um imóvel localizado na Vila Ivan.

Durante as diligências, os policiais civis localizaram diversas caixas contendo os produtos, de origem paraguaia, em dois cômodos da residência, armazenados sem apresentação de documentação fiscal.

A investigada, moradora do local, acompanhou o cumprimento da ordem judicial. Questionada sobre a origem das mercadorias, informou que seu falecido marido seria o responsável pela venda dos cigarros.

Todo o material foi apreendido e apresentado à autoridade policial para as providências legais cabíveis. A ocorrência foi registrada como contrabando e, de acordo com a Polícia Civil, segue sob investigação.

"A ação integra o trabalho permanente da Polícia Civil no combate aos crimes relacionados ao comércio irregular de mercadorias estrangeiras e à atuação de organizações envolvidas na introdução e circulação de produtos ilícitos no território nacional", disse a corporação em nota.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários