Jaú - A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), apreendeu, na manhã desta segunda-feira (31), mais de 100 pacotes de cigarros estrangeiros durante o cumprimento de mandado de busca em um imóvel localizado na Vila Ivan.

Durante as diligências, os policiais civis localizaram diversas caixas contendo os produtos, de origem paraguaia, em dois cômodos da residência, armazenados sem apresentação de documentação fiscal.

A investigada, moradora do local, acompanhou o cumprimento da ordem judicial. Questionada sobre a origem das mercadorias, informou que seu falecido marido seria o responsável pela venda dos cigarros.