Jaú - A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), apreendeu, na manhã desta segunda-feira (31), mais de 100 pacotes de cigarros estrangeiros durante o cumprimento de mandado de busca em um imóvel localizado na Vila Ivan.
Durante as diligências, os policiais civis localizaram diversas caixas contendo os produtos, de origem paraguaia, em dois cômodos da residência, armazenados sem apresentação de documentação fiscal.
A investigada, moradora do local, acompanhou o cumprimento da ordem judicial. Questionada sobre a origem das mercadorias, informou que seu falecido marido seria o responsável pela venda dos cigarros.
Todo o material foi apreendido e apresentado à autoridade policial para as providências legais cabíveis. A ocorrência foi registrada como contrabando e, de acordo com a Polícia Civil, segue sob investigação.
"A ação integra o trabalho permanente da Polícia Civil no combate aos crimes relacionados ao comércio irregular de mercadorias estrangeiras e à atuação de organizações envolvidas na introdução e circulação de produtos ilícitos no território nacional", disse a corporação em nota.