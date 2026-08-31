Espectadores do futebol amador de Agudos (a 13 quilômetros de Bauru) protagonizaram, neste domingo (30), cenas lamentáveis de violência na arquibancada do Estádio Municipal Achilles Sormani, situado no bairro Professor Simões, durante a partida entre Corinthians e River. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Agudos. Não houve envolvimento, porém, de atletas e arbitragem, afirma o Município. Vídeos da pancadaria cicularam em diversas redes sociais.

Segundo o que apurou a reportagem, o River vencia o Corinthians de Agudos por 2 a 0 quando os xingamentos e provocações passaram para agressões físicas. Em nota, a Prefeitura de Agudos disse que a briga no Campeonato Amador foi provocada por terceiros que estavam presentes no local como espectadores e que se envolveram em uma discussão, posteriormente resultando em agressão. “Ressaltamos que o episódio não teve qualquer relação com a partida em andamento, tampouco envolveu as equipes ou as torcidas dos times que disputavam a competição”, diz o texto. A Prefeitura de Agudos não fez o registro de boletim de ocorrência no Plantão Policial.

O Município acrescenta que o Campeonato Amador conta com suporte médico, ambulância e presença de policiamento durante as partidas, justamente com o objetivo de garantir a segurança dos atletas, das comissões técnicas, dos torcedores e de todos os presentes. “Na ocorrência registrada, as equipes policiais que estavam no local, com o apoio de efetivos da região, atuaram prontamente para conter a situação e restabelecer a ordem”, finaliza a nota enviada pela Secretaria Municipal de Esportes.