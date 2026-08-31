Bariri - Morreu na tarde desta segunda-feira (31) o jovem de 18 anos que teve a motocicleta atingida por uma caminhonete conduzida por um motorista embriagado, neste fim de semana, em Bariri (56 quilômetros de Bauru). A mãe do motociclista, que estava na garupa, também sofreu ferimentos, mas não corre risco de morte. O homem que provocou o acidente está internado sob escolta policial. As informações são da página Noticiantes Centro-Oeste Paulista.

O fato ocorreu na tarde de sábado (29), na avenida Orlando Beluzzo, na região dos altos da cidade, e foi registrado por câmera de segurança. Segundo a publicação, por razões a serem esclarecidas, a caminhonete S10 atingiu a moto onde estavam Lucas Gabriel dos Santos e a mãe dele, que não teve o nome divulgado. Na sequência, o veículo derrubou o muro da Escola Rosa Benatti e só parou ao colidir com uma árvore.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas à Santa Casa de Bariri. Posteriormente, Lucas foi transferido em estado grave para a Santa Casa de Jaú, onde passou por cirurgia. Nesta segunda-feira, ele não resistiu. Conforme a página Noticiantes, o condutor da caminhonete foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou a ingestão de bebida alcoólica, e está internado na Santa Casa de Bariri sob escolta.