31 de agosto de 2026
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MOBILIZAÇÃO NAS RUAS

Motoboys param nesta terça e reivindicam taxa de R$ 10 em Bauru

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laura Reis
Categoria organiza mobilização para cobrar mudanças nos valores das corridas
Categoria organiza mobilização para cobrar mudanças nos valores das corridas

Entregadores de aplicativo de Bauru realizam nesta terça-feira (1) uma paralisação para reivindicar taxa mínima de R$ 10 para corridas de até 4 quilômetros para motocicletas e até 3 quilômetros para bicicletas, além de R$ 2,50 por quilômetro adicional. A categoria também pede o fim das modalidades “Mais Entregas”, do iFood, e “Semana Turbinada”, da 99Food, que oferecem valores menores por corrida em troca de um número maior de entregas. A mobilização começa às 9h, com a concentração dos entregadores na Praça do Avião. Às 10h, o grupo fará uma passeata até a Praça Portugal. Após o percurso, os participantes serão distribuídos pelos pontos definidos para a paralisação. A mobilização é nacional.

Das 10h às 22h, os entregadores permanecerão no Bauru Shopping, Boulevard Shopping, McDonald's da Nações, Burger King da Nações, McDonald's da Getúlio Vargas, Burger King da Getúlio Vargas e Burger King da Castelo. Segundo os organizadores, não serão realizadas coletas nesses locais durante o período da mobilização. De acordo com um dos organizadores, Alexsander Ribeiro, os valores pagos atualmente não acompanham os custos da atividade, que incluem combustível, manutenção, pneus, óleo e outros gastos com a motocicleta. Ele também alerta para o impacto das modalidades promocionais entre os profissionais que estão começando na atividade.

Segundo Alexsander, muitos entregadores acabam aceitando corridas de menor valor por necessidade, acreditando que o maior número de entregas resultará em mais dinheiro. “Quem adere é só quem está na necessidade extrema, que precisa fazer o dinheiro urgente e vai ficar 10 horas na rua, 15 horas na rua. A pessoa fica se matando, só que na cabeça dela ela está fazendo dinheiro”, afirma. A mobilização busca chamar a atenção para os valores pagos pelos aplicativos e defender uma remuneração mais adequada aos custos e riscos da atividade.

Alexsander Ribeiro, um dos organizadores da mobilização, defende mudanças nos valores pagos aos entregadores
Alexsander Ribeiro, um dos organizadores da mobilização, defende mudanças nos valores pagos aos entregadores

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