Entregadores de aplicativo de Bauru realizam nesta terça-feira (1) uma paralisação para reivindicar taxa mínima de R$ 10 para corridas de até 4 quilômetros para motocicletas e até 3 quilômetros para bicicletas, além de R$ 2,50 por quilômetro adicional. A categoria também pede o fim das modalidades “Mais Entregas”, do iFood, e “Semana Turbinada”, da 99Food, que oferecem valores menores por corrida em troca de um número maior de entregas. A mobilização começa às 9h, com a concentração dos entregadores na Praça do Avião. Às 10h, o grupo fará uma passeata até a Praça Portugal. Após o percurso, os participantes serão distribuídos pelos pontos definidos para a paralisação. A mobilização é nacional.

Das 10h às 22h, os entregadores permanecerão no Bauru Shopping, Boulevard Shopping, McDonald's da Nações, Burger King da Nações, McDonald's da Getúlio Vargas, Burger King da Getúlio Vargas e Burger King da Castelo. Segundo os organizadores, não serão realizadas coletas nesses locais durante o período da mobilização. De acordo com um dos organizadores, Alexsander Ribeiro, os valores pagos atualmente não acompanham os custos da atividade, que incluem combustível, manutenção, pneus, óleo e outros gastos com a motocicleta. Ele também alerta para o impacto das modalidades promocionais entre os profissionais que estão começando na atividade.

Segundo Alexsander, muitos entregadores acabam aceitando corridas de menor valor por necessidade, acreditando que o maior número de entregas resultará em mais dinheiro. “Quem adere é só quem está na necessidade extrema, que precisa fazer o dinheiro urgente e vai ficar 10 horas na rua, 15 horas na rua. A pessoa fica se matando, só que na cabeça dela ela está fazendo dinheiro”, afirma. A mobilização busca chamar a atenção para os valores pagos pelos aplicativos e defender uma remuneração mais adequada aos custos e riscos da atividade.