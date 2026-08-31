A Câmara Municipal de Bauru aprovou, em primeira discussão, nesta segunda-feira (31), dois projetos de iniciativa dos vereadores Eduardo Borgo (Novo) e Julio Cesar (PP) que tratam de temas de impacto direto no cotidiano da população: o estacionamento rotativo e a proteção animal. De autoria de Borgo, o projeto estabelece em lei tolerância de 15 minutos para que o motorista regularize o pagamento da Área Azul, contados a partir do momento em que estacionar o veículo. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Durante esse período, o usuário poderá efetuar o pagamento por qualquer meio disponibilizado oficialmente, como aplicativo, QR Code, Pix, parquímetro ou orientador. A tolerância, porém, não vale para outras infrações, como estacionar em local proibido, utilizar irregularmente vagas destinadas a idosos ou pessoas com deficiência ou ultrapassar o tempo máximo permitido.

Segundo Borgo, embora os 15 minutos de tolerância já sejam informados aos usuários, atualmente não há previsão legal específica para a medida. O vereador argumenta ainda que o prazo permite ao motorista realizar procedimentos como cadastro, identificação do veículo e conclusão do pagamento sem afastar a fiscalização do estacionamento rotativo.