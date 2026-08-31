Promissão - Na manhã desta segunda-feira (31), equipes da Força Tática do 44.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) realizaram operação intensificada de combate ao tráfico de drogas, com fiscalização de passageiros e bagagens de coletivos que transitam pela região de Lins, e localizaram 35 tijolos de dry, avaliados em cerca de R$ 180 mil, em Promissão (120 quilômetros de Bauru). Uma mulher foi presa em flagrante.

A abordagem ocorreu na rodovia Transbrasiliana (BR-153). Os policiais militares vistoriavam as bagagens dos passageiros quando, dentro de uma mochila, pertencente a uma mulher, encontraram os tijolos de dry. Um aparelho celular também foi apreendido. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Promissão e a suspeita, autuada por tráfico de drogas, permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.