O empresário Erlon Ortega seguirá como presidente da Apas – Associação Paulista de Supermercados - no biênio 2026-2028. Já a Regional Bauru terá novo diretor: Júlio César Duarte Michelassi, do Supermercados Michelassi. Rosângela Fernandes Belluzzo, também da empresa, assume como vice-diretora de Responsabilidade Social, enquanto Debora Ortega permanece na Diretoria de Responsabilidade Social.

A nova composição foi oficializada em cerimônia de posse realizada na semana passada, em São Paulo, com as presenças do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Ricardo Nunes.

Erlon é supermercadista em Pirajuí há 30 anos e proprietário da rede Serve Todos, com unidade em Bauru e operações na região. Associado à Apas desde 2000, já foi diretor regional em Bauru.