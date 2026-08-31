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Pirajuiense Erlon Ortega segue na presidência da Apas até 2028

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Apas/Divulgação
Erlon Ortega, presidente da Apas
Erlon Ortega, presidente da Apas

O empresário Erlon Ortega seguirá como presidente da Apas – Associação Paulista de Supermercados - no biênio 2026-2028. Já a Regional Bauru terá novo diretor: Júlio César Duarte Michelassi, do Supermercados Michelassi. Rosângela Fernandes Belluzzo, também da empresa, assume como vice-diretora de Responsabilidade Social, enquanto Debora Ortega permanece na Diretoria de Responsabilidade Social.

A nova composição foi oficializada em cerimônia de posse realizada na semana passada, em São Paulo, com as presenças do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Ricardo Nunes.

Erlon é supermercadista em Pirajuí há 30 anos e proprietário da rede Serve Todos, com unidade em Bauru e operações na região. Associado à Apas desde 2000, já foi diretor regional em Bauru.

“É uma grande responsabilidade continuar à frente da Apas. Nos próximos dois anos, queremos ampliar a aproximação com os supermercadistas e fortalecer a representação do setor em todo o estado”, afirma Ortega.

Na Regional Bauru, Júlio assume a função anteriormente ocupada por Francisco Ferracini. Associado à Apas desde 2006, tem 25 anos de experiência no setor e é diretor Comercial e Institucional do Supermercados Michelassi, com duas lojas em Bariri. “Quero contribuir para uma atuação cada vez mais próxima dos associados e para o desenvolvimento do setor em toda a região”, pontua.

Impacto social

Na Responsabilidade Social, Debora Ortega permanece por mais dois anos à frente da diretoria, enquanto Rosângela Belluzzo assume a vice-diretoria, função anteriormente ocupada por Paula Ferracini.

“Para os próximos dois anos, queremos ampliar ainda mais as ações da Apas, fortalecendo iniciativas que gerem impacto, acolhimento e oportunidades para as pessoas. Desde 2025, já arrecadamos mais de 300 toneladas de alimentos, que foram destinadas a entidades de todo estado”, enumera Debora Ortega.

“Quero contribuir para aproximar ainda mais os supermercados das iniciativas sociais da região e transformar essa presença em ações que façam diferença para as pessoas”, complementa Rosângela Belluzzo.

A Regional Bauru reúne 1.027 estabelecimentos em 58 municípios, responsáveis por mais de 30 mil empregos diretos. Em 2025, o faturamento cresceu 5,7%, com saldo positivo de 570 vagas. Atualmente, são 1.371 oportunidades de emprego abertas.

Júlio e Rosângela Michelassi na cerimônia de posse da Apas
Júlio e Rosângela Michelassi na cerimônia de posse da Apas
Debora Ortega, diretora de Responsabilidade Social da Apas
Debora Ortega, diretora de Responsabilidade Social da Apas
Erlon Ortega com Ricardo Nunes e Tracísio de Freitas
Erlon Ortega com Ricardo Nunes e Tracísio de Freitas
Ricardo Nunes, Debora e Erlon Ortega, e Tarcísio de Freitas
Ricardo Nunes, Debora e Erlon Ortega, e Tarcísio de Freitas
Nova diretoria da Apas para o biênio 2026-2028
Nova diretoria da Apas para o biênio 2026-2028

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