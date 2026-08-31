O promotor de Justiça Luiz Alberto Segalla Bevilacqua, de 56 anos, natural de Bauru, foi encontrado morto dentro de casa, em Limeira, no Condomínio Casalbuono, nesta segunda-feira (31). O Samu foi acionado para atender uma ocorrência envolvendo um homem ferido por arma de fogo na cabeça. No local, a equipe constatou o óbito. Bevilacqua é filho dos bauruenses Mário e Heloisa e neto do lendário Luiz de Gonzaga Bevilacqua, um dos pioneiros e fundadores do Aeroclube de Bauru nos anos 1930 e inspirador, entre outros, de Ozires Silva, criador da Embraer.

Luiz Alberto Bevilacqua chefiou o Gaeco e atuou em casos importantes e impactantes em Limeira relacionados à defesa do meio ambiente, do patrimônio público e de interesses coletivos, incluindo questões envolvendo o transporte público. Ele era formado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino (ITE), em Bauru, e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep).

Além da carreira no Ministério Público, Bevilacqua também foi professor universitário no Isca Faculdades, em Limeira, e estava próximo da aposentadoria. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.