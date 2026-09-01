Há quase um mês, moradores da quadra 1 da rua Joaquim Fernandes, na Vila Independência, convivem com um buraco no asfalto que não para de expandir e ganhar profundidade a cada dia, gerando apreensão para motoristas e pedestres, cenário agravado pelo fluxo constante de veículos que transitam rumo ao condomínio localizado no fim da via.

Apesar das reclamações e da abertura de protocolo pelo site da Prefeitura, a população relata dificuldades para obter soluções. O Jornal da Cidade/JCNET entrou em contato com a Prefeitura de Bauru e com a Companhia de Saneamento de Bauru (CSB), mas as respostas apresentaram um desacordo institucional.

De um lado, a Prefeitura alega que o reparo é de competência da CSB e afirma que a empresa já foi notificada. Por outro, a Companhia de Saneamento sustenta que a demanda é de responsabilidade da Prefeitura.O espaço do Jornal da Cidade/JCNET permanece aberto para novos esclarecimentos dos órgãos citados.