31 de agosto de 2026
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RECONHECIMENTO

Evento celebra a 54ª edição do Prêmio Destaques do Ano da ACIB

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Lucas DiFlora
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Lucas DiFlora

Em comemoração à sua 54ª edição, o Prêmio Destaques do Ano da Acib reuniu empresários, profissionais e lideranças de Bauru e região no Garden Eventos para uma noite de reconhecimento, prestígio e valorização da classe empresarial. O evento consolidou sua trajetória como a maior premiação corporativa do Centro Paulista.

Mais do que uma solenidade, o encontro teve como objetivo celebrar trajetórias de sucesso e fortalecer o desenvolvimento econômico, empresarial e cultural de toda a região. Nesta edição de 2026, os grandes homenageados da noite foram Guestier Participações, TOTVS Oeste, Victor Franco, Sueli Dabus e Carlos Sette.

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