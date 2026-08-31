Os dois batalhões de Polícia Militar de Bauru, o 4.º de Caçadores e o 13.º de Ações Especiais (Baep), prenderam, em duas ocorrências distintas, três homens e recuperaram com eles três motos que haviam sido furtadas. Trata-se de mais uma resposta da corporação diante da onda de furtos que ocorre na cidade em 2026, sobretudo na região central de Bauru. Em um dos casos, na madrugada de sábado (29), policiais militares da 4.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores prenderam dois homens e recuperaram duas motocicletas, uma azul e uma vermelha. Uma das motocicletas foi furtada poucos minutos antes e a outra no dia 18. A dupla foi encaminhada ao Plantão Policial e permaneceu presa.

Já no domingo (30), durante o patrulhamento de equipes do Baep, por volta das 17h, no âmbito da Operação Adaga 17, uma equipe fazia averiguação de informações relacionadas a um indivíduo procurado pela Justiça quando visualizou uma motocicleta Honda CG Titan azul, sem placa de identificação, transitando pela via pública. Ao perceber a presença policial, o condutor tentou fugir, sendo acompanhado e abordado pela equipe logo em seguida.

Durante a busca pessoal, foram realizadas pesquisas referentes aos sinais identificadores da motocicleta. A consulta do número do motor apontou correspondência com outra motocicleta vinculada a registro de furto, não havendo compatibilidade entre o motor, o chassi e o veículo abordado. Diante das irregularidades constatadas, o abordado recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial.