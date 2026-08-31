Um acidente de trânsito envolvendo dois carros, por coincidência ambos de modelo Ford Ka, sendo um preto e um verde, deixou o passageiro de um deles gravemente ferido na noite deste domingo (30), em Bauru. A colisão resultou em um capotamento por volta de 19h55, no quilômetro 232 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), no sentido Bauru-Jaú.

Segundo o Policiamento Rodoviário, por motivos ainda a serem esclarecidos, o Ford Ka preto colidiu na traseira do Ford Ka verde, que, na sequência, capotou. O que chama a atenção neste caso é que o motorista do carro que capotou abandonou o passageiro ferido e o carro antes da chegada da polícia. A pessoa ferida, cuja identidade não foi divulgada, foi encaminhada por ambulância em estado grave para o Pronto-Socorro Central de Bauru.