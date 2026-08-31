O Centro de Bauru voltou a ter episódio de furto, com ladrão preso, mas com substancial prejuízo ao proprietário de uma barbearia situada na quadra 12 da avenida Rodrigues Alves. O local foi invadido e furtado na madrugada desta segunda-feira (31). A Polícia Militar agiu rápido e uma equipe deteve o suspeito no prédio vizinho.

Segundo consta do boletim de ocorrência, o homem de 24 anos pulou o muro para entrar no estabelecimento comercial e arrancou entre 5 e 10 metros de fiação de energia, devido ao cobre, e ainda subtraiu os cabos do ar-condicionado, além de causar desorganização no interior do local. O indivíduo escalou o muro para fugir e se esconder no imóvel ao lado, que está sem uso após a autoescola que existia ali fechar.

Os policiais militares fizeram a abordagem e o encaminharam ao Plantão Policial, onde ele permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.