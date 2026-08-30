Um homem foi preso em flagrante após ser acusado de agredir o próprio pai, de 77 anos, durante a madrugada deste sábado (29), em uma residência na rua Claro Vieira, no Núcleo Habitacional Luiz Zillo, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). De acordo com o registro policial, vizinhos acionaram a polícia após perceberem a situação e informaram que o suspeito ainda estaria dentro do imóvel. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o idoso sentado, com sangue no rosto e em outras partes do corpo, além de ferimentos aparentes.

Segundo o relato da vítima aos policiais, o filho teria saído de um dos quartos enquanto ele estava deitado e iniciado as agressões. O homem teria desferido diversos socos contra o rosto do pai e, durante o ataque, feito ameaças de morte. Uma testemunha que conhecia a vítima também esteve no imóvel e encontrou o idoso bastante machucado. Conforme o depoimento, a vítima teria contado que foi agredido pelo filho e que o suspeito dizia que iria matá-lo durante as agressões.

Devido à gravidade dos ferimentos, o Serviço de Atendimento Médico foi acionado e o idoso encaminhado à UPA de Lençóis Paulista, onde permaneceu em observação. Havia suspeita de fratura na região da face e, por esse motivo, não foi possível colher formalmente suas declarações na unidade policial. O suspeito foi questionado sobre o caso, mas optou por permanecer em silêncio e afirmou que prestaria esclarecimentos apenas em juízo. A ocorrência foi registrada como lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar e exposição a perigo da integridade e saúde de pessoa idosa. O caso será investigado, e a classificação jurídica poderá ser alterada conforme o resultado dos exames médico-legais e das demais diligências.