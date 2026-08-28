Lins - A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (28), a segunda fase da Operação Orthros 2, em conjunto com Polícia Militar (PM), por meio da Força Tática, e Guarda Civil Municipal (GCM), com objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra investigados pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Lins (102 quilômetros de Bauru). Durante as diligências, três pessoas foram presas e celulares e R$ 28 mil em dinheiro foram aprendidos.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da cidade, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Setor de Investigações Gerais (SIG). Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva expedidos pela 2.ª Vara Regional das Garantias de Araçatuba em investigação sobre tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa.

Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados. Durante as diligências, foram apreendidos cinco aparelhos celulares e a quantia de R$ 28.920,00 em dinheiro. Os presos permaneceram à disposição da Justiça e as investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos e identificar os demais envolvidos nos crimes.

Primeira fase