Lins - A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (28), a segunda fase da Operação Orthros 2, em conjunto com Polícia Militar (PM), por meio da Força Tática, e Guarda Civil Municipal (GCM), com objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra investigados pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Lins (102 quilômetros de Bauru). Durante as diligências, três pessoas foram presas e celulares e R$ 28 mil em dinheiro foram aprendidos.
A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da cidade, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Setor de Investigações Gerais (SIG). Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva expedidos pela 2.ª Vara Regional das Garantias de Araçatuba em investigação sobre tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa.
Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados. Durante as diligências, foram apreendidos cinco aparelhos celulares e a quantia de R$ 28.920,00 em dinheiro. Os presos permaneceram à disposição da Justiça e as investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos e identificar os demais envolvidos nos crimes.
Primeira fase
Na primeira fase da Operação Orthros 2, realizada no último dia 24 de abril, a Polícia Civil, PM, GCM e Canil da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) desarticularam pontos de venda de drogas conhecidos como "Biqueira das Casinhas" e "Biqueira do Primavera" e apreenderam grande quantidade de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína, além de R$ 16,5 mil em dinheiro, veículos, quatro motocicletas e materiais relacionados à atividade criminosa.
As investigações apontavam a atuação de grupo estruturado, com divisão de tarefas voltadas ao comércio de drogas e à ocultação e dissimulação de valores provenientes da atividade criminosa. Segundo a Polícia Civil, as movimentações financeiras identificadas seriam incompatíveis com a renda lícita declarada pelos investigados. No curso da operação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra cinco investigados, além da prisão em flagrante de outros envolvidos.