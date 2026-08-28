Na tarde desta sexta-feira (28), a Polícia Civil de Bauru, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ), prendeu em flagrante um jovem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos suspeitos de venderem drogas em um conhecido ponto de tráfico no Jardim Ivone. Segundo a polícia, eles se revezavam no comércio ilegal, cada um comercializando um tipo diferente de entorpecente, e fugiram ao serem alertados por "olheiros", mas foram acompanhados e acabaram detidos.
A ação teve origem em diligências que a equipe do SIG realizava na região para apurar casos de receptação de produtos furtados. Durante o trabalho, os policiais identificaram movimentação típica de tráfico no local e passaram a observar à distância, presenciando várias negociações rápidas entre os suspeitos e compradores que paravam no endereço a pé ou em veículos.
Segundo a investigação, o esquema seguia uma divisão de tarefas comum neste tipo de comércio ilícito e cada um dos dois ficava responsável pela venda de um tipo diferente de droga. Após presenciar a terceira negociação, a equipe do SIG - que estava em uma viatura descaracterizada - decidiu abordar a dupla, que foi alertada por olheiros que monitoram a região.
Conforme o registro policial, os suspeitos correram em direções opostas, atravessando um terreno, mas foram acompanhados e detidos. Com o adolescente, foram apreendidos cerca de 20 porções de maconha, 7 porções de haxixe, 12 porções de crack e dinheiro. Com o jovem de 18 anos, os policiais encontraram mais de 40 frascos e pinos contendo cocaína e dinheiro.
O primeiro foi apresentado na CPJ, na presença de responsável, apreendido em flagrante pelos atos infracionais de tráfico e associação para o tráfico e conduzido à Fundação Casa. Já o segundo foi autuados pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros eventuais envolvidos no fornecimento de drogas ao ponto de venda.