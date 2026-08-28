Na tarde desta sexta-feira (28), a Polícia Civil de Bauru, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ), prendeu em flagrante um jovem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos suspeitos de venderem drogas em um conhecido ponto de tráfico no Jardim Ivone. Segundo a polícia, eles se revezavam no comércio ilegal, cada um comercializando um tipo diferente de entorpecente, e fugiram ao serem alertados por "olheiros", mas foram acompanhados e acabaram detidos.

A ação teve origem em diligências que a equipe do SIG realizava na região para apurar casos de receptação de produtos furtados. Durante o trabalho, os policiais identificaram movimentação típica de tráfico no local e passaram a observar à distância, presenciando várias negociações rápidas entre os suspeitos e compradores que paravam no endereço a pé ou em veículos.

Segundo a investigação, o esquema seguia uma divisão de tarefas comum neste tipo de comércio ilícito e cada um dos dois ficava responsável pela venda de um tipo diferente de droga. Após presenciar a terceira negociação, a equipe do SIG - que estava em uma viatura descaracterizada - decidiu abordar a dupla, que foi alertada por olheiros que monitoram a região.