Uma mulher foi detida pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (29), em Bauru, após uma abordagem na rua Wenceslau Braz, na Vila Pacífico. Segundo o boletim de ocorrência, ela apresentava sinais de consumo de bebida alcoólica, recusou-se a realizar o teste do etilômetro e teria resistido fisicamente à ação dos policiais. O caso foi registrado como embriaguez ao volante e resistência.
De acordo com o BO, uma equipe de supervisão da área Oeste, da 3ª Companhia da Polícia Militar, realizava patrulhamento pela região quando avistou uma caminhonete Renault Oroch. Os policiais relataram que a viatura estava com os sinais luminosos acionados e que, ao perceber a aproximação, o veículo acelerou, aparentando tentar fugir. A equipe iniciou um breve acompanhamento, utilizando sinais sonoros e luminosos e emitindo ordem de parada, que não teria sido obedecida. A abordagem ocorreu na altura da quadra 12 da mesma rua. Os policiais constataram que o veículo era conduzido por uma mulher e que havia um homem no banco do passageiro.
Ainda conforme o registro policial, os dois ocupantes inicialmente não atenderam à determinação para deixar o veículo. Após desembarcarem, foram submetidos a uma averiguação pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado.
Motorista teria avançado contra policial
Durante a abordagem, os policiais afirmaram que a condutora apresentava comportamento alterado, agitação, agressividade, fala pastosa, forte odor etílico e dificuldade para caminhar. O passageiro também apresentava, segundo o BO, sinais de embriaguez. A mulher informou aos policiais que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estava vencida. Diante dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, ela foi convidada a realizar o teste do bafômetro, mas recusou.
Segundo o boletim, após a recusa, a mulher teria avançado contra um dos policiais. O agente utilizou força física para contê-la e, posteriormente, a levou ao solo para imobilização. Ainda conforme o relato, ela continuou resistindo e se debateu, sendo necessária a utilização de força física para dominá-la e algemá-la.
O passageiro também teria tentado intervir fisicamente em favor da mulher, investindo contra outro policial. Conforme registrado pelos agentes, o policial desferiu dois socos contra a face do homem para interromper a ação, levando-o ao solo e realizando sua contenção.
Exame clínico apontou consumo de álcool
Os dois envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial. Na delegacia, a motorista foi novamente convidada a realizar o teste do etilômetro, mas manteve a recusa. Diante disso, a autoridade policial determinou a realização de exames cautelar e clínico para verificar eventual embriaguez. O exame clínico apontou que a mulher estava alcoolizada, mas não embriagada, conforme consta no boletim de ocorrência. Alcoolizado indica que há presença de álcool no organismo, mas em quantidade leve ou moderada. Embriagado representa um estágio mais avançado de intoxicação alcoólica aguda.
Após serem ouvidos, os envolvidos foram liberados. O caso deverá ser apurado posteriormente pela Polícia Civil. O veículo foi encaminhado ao pátio competente para as medidas administrativas cabíveis. O boletim foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru às 3h58 deste sábado (29).