Uma mulher foi detida pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (29), em Bauru, após uma abordagem na rua Wenceslau Braz, na Vila Pacífico. Segundo o boletim de ocorrência, ela apresentava sinais de consumo de bebida alcoólica, recusou-se a realizar o teste do etilômetro e teria resistido fisicamente à ação dos policiais. O caso foi registrado como embriaguez ao volante e resistência.

De acordo com o BO, uma equipe de supervisão da área Oeste, da 3ª Companhia da Polícia Militar, realizava patrulhamento pela região quando avistou uma caminhonete Renault Oroch. Os policiais relataram que a viatura estava com os sinais luminosos acionados e que, ao perceber a aproximação, o veículo acelerou, aparentando tentar fugir. A equipe iniciou um breve acompanhamento, utilizando sinais sonoros e luminosos e emitindo ordem de parada, que não teria sido obedecida. A abordagem ocorreu na altura da quadra 12 da mesma rua. Os policiais constataram que o veículo era conduzido por uma mulher e que havia um homem no banco do passageiro.

Ainda conforme o registro policial, os dois ocupantes inicialmente não atenderam à determinação para deixar o veículo. Após desembarcarem, foram submetidos a uma averiguação pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado.