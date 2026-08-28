O dinheiro que chega rápido, sem burocracia e com poucas exigências para empréstimo, transformou a vida de alguns bauruenses, que se envolveram com agiotas, em um pesadelo de extorsão constante. Alguns sofrem ameaças diárias que se estendem até familiares próximos, inclusive com ameaças de incêndios em seus lares. Quem acompanha de perto essa situação e traz dicas para a população é o delegado Marcelo Tomaz Góes, titular da Setor de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru. O JCNET, inclusive, já recebeu mensagens de pedidos de socorro da população que sofre com este tipo de extorsão. As vítimas relatam que a quantidade de parcelas pagas para os agiotas mais do que dobrou a quantia emprestada, mas as cobranças por mais dinheiro não param.

Segundo o delegado, a agiotagem não deve ser encarada simplesmente como uma dívida particular entre quem emprestou e quem recebeu o dinheiro. Dependendo da maneira como o empréstimo é concedido e, principalmente, como a cobrança é realizada, outros crimes podem ser configurados. A cobrança de juros, comissões ou descontos sobre dívidas em dinheiro acima dos limites permitidos pela legislação caracteriza usura pecuniária, prevista no artigo 4.º da Lei nº 1.521/1951, que trata dos crimes contra a economia popular. A chamada Lei da Usura, estabelecida pelo Decreto nº 22.626/1933, também disciplina a questão e proíbe mecanismos destinados a ocultar a verdadeira taxa de juros ou impor encargos superiores aos legalmente admitidos.

O problema, porém, de acordo com Marcelo Góes, pode ganhar proporções ainda mais graves quando o credor parte para a intimidação. “A existência de uma dívida, ainda que efetivamente contraída, não autoriza o credor a utilizar ameaça, violência ou qualquer outro meio ilícito para exigir o pagamento”, explica Góes. Ele reforça que, em caso de ameaça imediata ou risco à integridade física, a orientação é procurar imediatamente a Polícia Civil.