A Câmara Municipal de Bauru vota nesta segunda-feira (31/08), a partir das 13h, dois projetos de lei que voltam à pauta após terem sido adiados na última semana. A 31ª Sessão Ordinária acontece no Plenário “Benedito Moreira Pinto”. A pauta do dia inclui regras para a Área Azul, ampliação do combate aos maus-tratos animais e repasse de verba para atendimento de autistas.

Tolerância de 15 minutos na Área Azul

Proposto pelo vereador Eduardo Borgo (Novo), o Processo n.º 146/2026 prevê um intervalo de 15 minutos para que o motorista regularize o pagamento do estacionamento rotativo antes de ser multado. O tempo começaria a contar no momento em que o veículo é estacionado, permitindo a compra do crédito por aplicativo, Pix, QR Code, parquímetro ou com orientadores. A tolerância não se aplica a outras infrações, como estacionar em vagas exclusivas (idosos ou PCDs), em locais proibidos ou permanecer além do tempo limite da vaga. O autor justifica que a medida garante tempo hábil para o cadastro nos sistemas digitais de cobrança.