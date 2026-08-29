Recentemente, aqui mesmo neste JC, uma reportagem sobre mudança de hábitos de jovens e adultos evidenciou a atenção para a prática de exercícios e o controle alimentar presentes na vida da sociedade.

O educador físico entrevistado ressaltou a convivência de diversas faixas etárias nas academias, a busca por saúde e não somente por estética, e até a melhora dos relacionamentos sociais de indivíduos antes tímidos ou que privilegiavam um cantinho todo seu a ambientes de maior circulação de pessoas. Até nos finais de semana, onde as máquinas e aparelhos de treino ficavam praticamente às moscas, agora há disputa pela juventude que antigamente exagerava no lazer da sexta-feira e não tinha disposição ou forças para enfrentar séries de musculação, bicicletas ergométricas ou corridas nas esteiras.

Já a nutricionista consultada destacou a troca de alimentos de alta caloria por verduras e legumes, e até mesmo a redução na quantidade de comida ingerida, exemplificando com o pequeno tamanho das marmitas atualmente preferidas em lugar das médias anteriormente consumidas. As pessoas estão buscando qualidade alimentar aliada a quantidades equilibradas.