Entre os dias 4 e 7 de setembro, a Orla Turística de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) será palco de quatro dias de rock, com grandes tributos a bandas e artistas nacionais e internacionais. O Barra Rock Fest 2026, realizado pela Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, com patrocínio da Amyris e Casa de Ração Santo Expedito, terá entrada gratuita e promete reunir fãs de diferentes gerações.
The Rolling Stones, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, U2, Bon Jovi, Iron Maiden, Nirvana, Pearl Jam, Kiss, Green Day, Legião Urbana e Pitty estão entre os nomes homenageados durante o festival. A programação começa na sexta-feira (4), com apresentações de Pearl Jam Tributo (Pearl Jam), às 20h; Rotor (Bon Jovi), às 22h; e Use Your Guns (Guns N' Roses), a partir da meia-noite.No sábado (5), o público poderá conferir as bandas Rotor (U2), às 17h30; Police Play Eggs (Green Day), às 19h30; The Four Horsemen (Metallica), às 21h30; e Destroyer (Kiss), às 23h30.
No domingo (6), às 14h30, Os Imortais prestam tributo a grandes nomes do rock nacional, como Cazuza, Renato Russo e Chorão. Na sequência, às 18h, sobe ao palco a Dirty Jack (AC/DC); às 20h, Rockin Stones (The Rolling Stones); às 22h, Bleach (Nirvana); e, à meia-noite, Children of the Beast (Iron Maiden). Encerrando o festival, considerado um dos principais eventos musicais do calendário da cidade, na segunda-feira (7), feriado nacional, o chamado After Rock começa às 14h com a Banda 3 em 1. Às 16h, será a vez da Vulcânica, com Tributo à Pitty. Fechando a programação, às 18h, Felipe Rayes & Banda sobem ao palco.