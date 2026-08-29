29 de agosto de 2026
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ARTICULISTA

O rato que ruge no Oriente Médio

Por Adilson Roberto Gonçalves |
| Tempo de leitura: 1 min
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Ao que tudo indica, Donald Trump perdeu o controle da guerra que ele próprio criou no Irã. As inserções bélicas, com várias e sérias ameaças (até a de extinguir a milenar civilização persa), seguidas de muitos recuos, mostram que já não acreditam muito no doidivana presidente norte-americano.

A análise da situação, sendo feita com muita propriedade e seriedade, revela que a situação atual é de severos equívocos no conflito no Oriente Médio, já ponderando que está acontecendo uma adaptação dos países coadjuvantes da região para reduzir prejuízos econômicos, que é o fator que realmente importa. 

Nunca foi uma guerra para a democratização ou combate a tiranias. As ações de Trump nessa guerra criada e, aparentemente, perdida por ele mesmo, fazem lembrar a sátira “O rato que ruge”, filme de 1959, dirigido por Jack Arnold, com Peter Sellers nos papéis principais, mas com enredo às avessas. 

Não é o pequeno país que declara guerra aos EUA, mas é a potência que ruge sem ao menos ter arsenal e apoio político suficientes para manter a pose leonina. Mesmo que se encontre uma solução para o conflito, depois do governo do Republicano, ao que tudo indica e pelo que a História nos ensina, restará um país resignado e envergonhado do que fez, semelhante à Alemanha pós-nazista.

O autor é pesquisador da Unesp-Rio Claro

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