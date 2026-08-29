Ao que tudo indica, Donald Trump perdeu o controle da guerra que ele próprio criou no Irã. As inserções bélicas, com várias e sérias ameaças (até a de extinguir a milenar civilização persa), seguidas de muitos recuos, mostram que já não acreditam muito no doidivana presidente norte-americano.

A análise da situação, sendo feita com muita propriedade e seriedade, revela que a situação atual é de severos equívocos no conflito no Oriente Médio, já ponderando que está acontecendo uma adaptação dos países coadjuvantes da região para reduzir prejuízos econômicos, que é o fator que realmente importa.

Nunca foi uma guerra para a democratização ou combate a tiranias. As ações de Trump nessa guerra criada e, aparentemente, perdida por ele mesmo, fazem lembrar a sátira “O rato que ruge”, filme de 1959, dirigido por Jack Arnold, com Peter Sellers nos papéis principais, mas com enredo às avessas.