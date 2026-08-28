Ubirajara - Uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar (PM) resultou, na manhã desta sexta-feira (28), na prisão em flagrante de um jovem de 20 anos pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo em Ubirajara (83 quilômetros de Bauru). Em uma residência e um bar ligados ao investigado, as equipes apreenderam porções de cocaína pura, espingarda, munições e mais de R$ 3 mil em dinheiro.

A ação foi realizada após investigação conduzida pela delegacia da cidade que apontou a existência de um ponto de intensa comercialização de entorpecentes em um imóvel localizado no Centro, onde funcionava um bar na parte da frente e havia uma residência nos fundos.

Os policiais também tomaram conhecimento de que uma adolescente, companheira do jovem, teria compartilhado em um grupo de mensagens no WhatsApp vídeo em que aparecia com um revólver, o que levantou suspeita de que havia uma arma de fogo na casa.