Ubirajara - Uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar (PM) resultou, na manhã desta sexta-feira (28), na prisão em flagrante de um jovem de 20 anos pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo em Ubirajara (83 quilômetros de Bauru). Em uma residência e um bar ligados ao investigado, as equipes apreenderam porções de cocaína pura, espingarda, munições e mais de R$ 3 mil em dinheiro.
A ação foi realizada após investigação conduzida pela delegacia da cidade que apontou a existência de um ponto de intensa comercialização de entorpecentes em um imóvel localizado no Centro, onde funcionava um bar na parte da frente e havia uma residência nos fundos.
Os policiais também tomaram conhecimento de que uma adolescente, companheira do jovem, teria compartilhado em um grupo de mensagens no WhatsApp vídeo em que aparecia com um revólver, o que levantou suspeita de que havia uma arma de fogo na casa.
Com mandado de busca e apreensão em mãos, policiais civis e militares foram até o endereço. Questionado sobre o revólver, o suspeito afirmou que havia vendido a arma para o morador de um sítio. Já em relação à presença de drogas, admitiu e levou as equipes até o quarto.
Dentro de um grande cofre de aço, fechado por senha, que foi aberto pelo investigado, foram encontrados dois tabletes compactos de cocaína pura, que ainda seria fracionada e misturada a outras substâncias, podendo resultar em centenas de porções destinadas à venda.
Durante as buscas, também foram localizadas uma espingarda calibre .22, acompanhada de munições, e uma arma de pressão semelhante a pistola. Mais 60 porções de cocaína e uma balança de precisão foram encontradas na cozinha. No bar, foram apreendidos R$ 3,2 mil.
Ainda segundo o registro policial, o jovem afirmou que parte do dinheiro era proveniente do funcionamento do comércio e parte seria resultado da venda de drogas no local. Ele foi preso em flagrante por tráfico e posse irregular de arma de fogo e ficou à disposição da Justiça.
A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Já a adolescente foi ouvida e entregue à mãe. Segundo o investigado, ela não teria conhecimento do tráfico. O delegado Paulo Calil, que comandou a operação, conta que o laudo pericial atestou a apreensão de 202 gramas de cocaína pura, o que confirmaria as suspeitas de que o investigado distribuía drogas em Ubirajara.