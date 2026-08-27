Iacanga - A vítima de um incêndio ocorrido na noite desta quarta-feira (26), no Centro de Iacanga (50 quilômetros de Bauru), foi identificada. Roberto Polido Dias, de 52 anos, foi encontrado carbonizado no imóvel onde morava, e onde funcionava um comércio de reforma de sofás. De acordo com o boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, o incêndio foi criminoso, provocado após o assassinato do tapeceiro, e um casal foi preso em flagrante.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o prédio atingido pelo fogo fica na avenida São João, em frente à Praça da Matriz. Segundo registro policial, equipe da Polícia Militar (PM) em patrulhamento foi avisada por populares sobre o fato e, quando chegou ao endereço, as chamas já haviam se espalhado e testemunhas e caminhão-pipa de usina local tentavam contê-las para evitar que imóveis vizinhos fossem atingidos.

Uma mulher relatou aos policiais militares que havia conseguido retirar um amigo do proprietário do prédio, de 54 anos, do local, mas que Roberto não conseguiu sair e morreu carbonizado. Com base em informações de testemunhas, a equipe da PM localizou entre quiosques na prainha municipal um homem de 35 anos e uma mulher de 36 anos que haviam sido vistos próximos ao local do incêndio no horário dos fatos.