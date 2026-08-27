Iacanga - A vítima de um incêndio ocorrido na noite desta quarta-feira (26), no Centro de Iacanga (50 quilômetros de Bauru), foi identificada. Roberto Polido Dias, de 52 anos, foi encontrado carbonizado no imóvel onde morava, e onde funcionava um comércio de reforma de sofás. De acordo com o boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, o incêndio foi criminoso, provocado após o assassinato do tapeceiro, e um casal foi preso em flagrante.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o prédio atingido pelo fogo fica na avenida São João, em frente à Praça da Matriz. Segundo registro policial, equipe da Polícia Militar (PM) em patrulhamento foi avisada por populares sobre o fato e, quando chegou ao endereço, as chamas já haviam se espalhado e testemunhas e caminhão-pipa de usina local tentavam contê-las para evitar que imóveis vizinhos fossem atingidos.
Uma mulher relatou aos policiais militares que havia conseguido retirar um amigo do proprietário do prédio, de 54 anos, do local, mas que Roberto não conseguiu sair e morreu carbonizado. Com base em informações de testemunhas, a equipe da PM localizou entre quiosques na prainha municipal um homem de 35 anos e uma mulher de 36 anos que haviam sido vistos próximos ao local do incêndio no horário dos fatos.
De acordo com o BO, o casal estava bastante alterado e, questionado, confessou o homicídio do tapeceiro. A forma como ele foi morto e possível motivação não foram detalhados no registro policial, mas a reportagem apurou que os suspeitos teriam usado pé de cabra para golpear a vítima na cabeça e ateado fogo ao corpo dela após despejar combustível. O amigo de Roberto também sofreu queimaduras e segue internado.
O casal foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e incêndio e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia. A mulher suspeita de cometer o crime já teria trabalhado na tapeçaria. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para exame necroscópico. O caso segue sob investigação.