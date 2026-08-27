Seja por azar ou ironia do destino, um ladrão furtou um imóvel e isso resultou, na verdade, na prisão de um trabalhador de 31 anos, vítima do crime, que talvez, sem saber, era procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia. O rapaz possuía contra ele um mandado de prisão expedido pela 1.ª Vara de Famílias e Sucessões da Comarca de Bauru. O fato curioso aconteceu na noite desta quarta-feira (26), na Vila Universitária. A prisão havia sido expedida no dia 23 de abril, e o valor total da dívida não foi divulgado.

Segundo consta do boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar foi acionada até o endereço para atender a um crime de furto já ocorrido. O ladrão não estava no local. Após o atendimento, ao consultarem o nome do solicitante, o sistema policial apontou que ele era procurado. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu detido.