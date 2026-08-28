28 de agosto de 2026
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EM GUARANTÃ

Estrume em porta-malas leva à prisão de trio por furto de gado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Google/Reprodução
Três homens, de 28, 31 e 53 anos, foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins e autuado em flagrante pelo crime
Três homens, de 28, 31 e 53 anos, foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins e autuado em flagrante pelo crime

Guarantã - A localização de estrume dentro do porta-malas de um carro abordado pela Polícia Militar (PM), nesta semana, em Guarantã (78 quilômetros de Bauru), na região de Lins, levou à prisão em flagrante de três suspeitos de furtar uma vaca de uma propriedade rural. O animal foi encontrado em uma cidade vizinha e devolvido ao proprietário.

Conforme registro policial, o fato ocorreu na madrugada da última terça-feira (25). A PM foi acionada para atender ocorrência no bairro rural Barra Grande e, quando as equipes chegaram, avistaram dois homens, de 28 e 31 anos, detidos por sitiantes.

Segundo eles, a dupla estava em um Gol e foi vista passando várias vezes pela região, em atitude suspeita. No trajeto, supostamente pelo fato do veículo estar pesado, o para-choque traseiro e a placa caíram e eles foram detidos até a chegada da PM.

No carro, no porta-malas, os PMs encontraram corda, punhal, facão, machadinha, facas e certa quantidade de estrume. Os dois homens confessaram que haviam furtado uma vaca de um sítio próximo, com ajuda de um funcionário do local, de 53 anos.

O terceiro suspeito foi detido na propriedade, após resistir à abordagem. O trio foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins e autuado em flagrante. O animal furtado foi localizado em um imóvel em Guaimbê, com um homem que alegou desconhecer sua origem ilícita, e devolvido ao proprietário. O caso segue sob investigação.

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