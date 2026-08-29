O casaco de tweed é uma peça sofisticada, elegante e atemporal. Mas, justamente por sua força clássica, pode acabar transmitindo um a imagem mais formal ou previsível.

A boa notícia é que não precisamos usá-lo sempre da mesma maneira.

Combinar o tweed com uma t-shirt mais despojada, com uma estampa ou mensagem interessante, já traz ousadia e muda completamente a leitura da produção. O mesmo acontece quando entram elementos inesperados, como uma bota, um tênis ou acessórios que tragam mais personalidade. Criar contrastes de cores também pode transformar a composição.