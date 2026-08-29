30 de agosto de 2026
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MODA E ESTILO

Quando o clássico e a personalidade se encontram


| Tempo de leitura: 1 min
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O casaco de tweed é uma peça sofisticada, elegante e atemporal. Mas, justamente por sua força clássica, pode acabar transmitindo um a imagem mais formal ou previsível.

A boa notícia é que não precisamos usá-lo sempre da mesma maneira.

Combinar o tweed com uma t-shirt mais despojada, com uma estampa ou mensagem interessante, já traz ousadia e muda completamente a leitura da produção. O mesmo acontece quando entram elementos inesperados, como uma bota, um tênis ou acessórios que tragam mais personalidade. Criar contrastes de cores também pode transformar a composição.

A ideia não é tirar a sofisticação do tweed, mas quebrar sua formalidade e permitir que ele converse com diferentes estilos e identidades.

Esse é um dos pontos mais interessantes quando falamos de estilo: uma mesma peça pode comunicar mensagens completamente diferentes dependendo das escolhas feitas ao redor dela.

O tweed continua sendo tweed. O que muda é a história que construímos com ele.

Porque estilo não é apenas sobre a peça que você veste. É sobre a forma como escolhe usá-la.

Mais do que seguir fórmulas, vestir-se bem é fazer escolhas que tenham coerência com quem você é.

 

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