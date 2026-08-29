O novo sistema tributário entrou em teste a partir deste ano. Nesta etapa, o IVA federal (CBS) e o estadual (IBS) terão alíquotas simbólicas de apenas 0,9% e 0,1%, respectivamente. O objetivo é calibrar os sistemas digitais e garantir que todas as empresas aprendam a operar a nova mecânica. Os impostos antigos continuarão sendo cobrados normalmente. Lembrando que trata-se do IVA dual, ou seja, Imposto sobre Valor Agregado com dois tributos, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Fase 2: Extinção do PIS e da Cofins

A verdadeira mudança na esfera federal começa na segunda etapa. Em 2027, a cobrança da CBS assume o valor definitivo e integral. Com isso, os tributos federais PIS e Cofins deixam de existir. A alíquota do IPI também será reduzida a zero na maioria dos casos. Além disso, entra em vigor o Imposto Seletivo para itens nocivos. O Imposto Seletivo é conhecido como Imposto do Pecado.