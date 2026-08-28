Durante as comemorações cívicas de setembro, Avaí e Cafelândia recebem o membro da Academia Nacional de Música, maestro José Paulo Castro Berbel, e sua orquestra. Em Avaí, o evento será no dia 5 de setembro. Em Cafelândia, a apresentação ocorre no último dia da Café Artes, no dia 7. O projeto, batizado de "Maestro Berbel & Orquestra", prevê a circulação no interior paulista de orquestra em estilo big band, valorizando a música nacional e grandes clássicos internacionais.

Composta por 17 membros, a orquestra é formada por cinco saxofones, três trombones, três trompetes, bateria, teclados, guitarra, baixo e voz, além dos arranjos especiais do maestro Berbel. O projeto é educativo e cultural, oferecendo ao público um passeio por músicas que marcaram o cenário mundial.

O repertório traz arranjos especiais de Besame Mucho, O Fantasma da Ópera, El rey del sol; além da brasilidade de Fera ferida, O barquinho e Brasil. O público pode esperar sonoridade que remete à época de ouro da música, além de uma apresentação que pouco se vê no cenário cultural atualmente.