Durante as comemorações cívicas de setembro, Avaí e Cafelândia recebem o membro da Academia Nacional de Música, maestro José Paulo Castro Berbel, e sua orquestra. Em Avaí, o evento será no dia 5 de setembro. Em Cafelândia, a apresentação ocorre no último dia da Café Artes, no dia 7. O projeto, batizado de "Maestro Berbel & Orquestra", prevê a circulação no interior paulista de orquestra em estilo big band, valorizando a música nacional e grandes clássicos internacionais.
Composta por 17 membros, a orquestra é formada por cinco saxofones, três trombones, três trompetes, bateria, teclados, guitarra, baixo e voz, além dos arranjos especiais do maestro Berbel. O projeto é educativo e cultural, oferecendo ao público um passeio por músicas que marcaram o cenário mundial.
O repertório traz arranjos especiais de Besame Mucho, O Fantasma da Ópera, El rey del sol; além da brasilidade de Fera ferida, O barquinho e Brasil. O público pode esperar sonoridade que remete à época de ouro da música, além de uma apresentação que pouco se vê no cenário cultural atualmente.
"Orquestra como esta é muito rara. As pessoas que ainda não conhecem vão poder conhecer uma orquestra, uma big band. O povo pode esperar um espetáculo. Será diferente", explica Berbel.
"Para mim, a criação desta orquestra significa a continuidade de um sonho que tenho desde criança. Já formei outras orquestras e levei a música para todos os cantos. O nosso objetivo é levar ao público músicas compostas por grandes autores – alguns conhecidos, outros menos. E vamos demonstrar essas músicas com a qualidade que desejaram o arranjador, o compositor e também os músicos".
O Maestro Berbel já tem mais de 70 anos de experiência em música, tendo sido o fundador, arranjador e maestro da Orquestra Veritas, de Bauru, e da Big Band Brasil. Além destes projetos, atua com a Berbel & Banda Show, que percorre o interior paulista com projetos especiais que valorizam a história da música, a música brasileira e os ritmos típicos nacionais.
Além do maestro Berbel, o guitarrista José Marcelo Martins e a pianista Karen Tavaro também integram a Academia Nacional de Música, com sede no Rio de Janeiro.
Completam a orquestra os trombonistas Marcos França, José Cassemiro e Vinícius Berbel; os saxofonistas Neto Bigarelli (sax alto), José Eduardo (sax alto), Antônio Paschoal (sax tenor), Luis Francisco (sax tenor), Otávio Delevedove (sax barítono); os trompetistas Monica Ladeira, Robson Ávila e Cintia Souza; voz de Denise Amaral, baixo de João Martins e bateria de Julio Delgado Neto.
Serviço
- Maestro Berbel & Orquestra
Data: Sábado, 5 de setembro, às 20h
Local: Praça Central Major Gasparino de Quadros, em Avaí
Data: Terça, 7 de setembro, às 18h
Local: Café Artes, Cafelândia, em frente ao Ginásio de Esportes