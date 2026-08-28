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EM JAÚ

Polícia flagra 'gato' na rede elétrica de casa e morador é preso

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
As diligências ocorreram após denúncia e foram acompanhadas por representantes da concessionária responsável pelo serviço
As diligências ocorreram após denúncia e foram acompanhadas por representantes da concessionária responsável pelo serviço

Jaú - A Polícia Civil de Jaú (47 quilômetros de Bauru), por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (28), um homem que mantinha ligação clandestina de energia elétrica em sua casa, na região central da cidade.

As diligências ocorreram após denúncia e foram acompanhadas por representantes da concessionária responsável pelo serviço. Perícia realizada pelo Instituto de Criminalística (IC) confirmou existência de ligação clandestina de energia na residência.

Segundo a polícia, o morador admitiu ter conhecimento da ligação irregular, popularmente conhecida como "gato". As equipes constataram que a energia desviada era efetivamente utilizada no imóvel e ele foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça.

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