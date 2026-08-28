28 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PROBLEMA RECORRENTE

Buraco volta a abrir e coloca motoristas em risco em Bauru; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Buraco no meio da avenida está colocando em risco os motoristas que trafegam pelo local
Buraco no meio da avenida está colocando em risco os motoristas que trafegam pelo local

Um buraco voltou a se abrir na avenida Nações Unidas, no cruzamento com a rua Conselheiro Antônio Prado, em Bauru, e tem causado transtornos e riscos aos motoristas há mais de 15 dias. Este é o terceiro registro do problema no trecho somente neste ano.

A abertura está localizada em uma das faixas destinadas ao tráfego mais rápido da avenida. Para evitar o buraco, motoristas precisam fazer desvios repentinos, aumentando o risco de acidentes no local. O problema está relacionado ao sistema de esgoto. O último reparo realizado no trecho ocorreu em abril deste ano, pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE), quando foi identificado um bloco de concreto dentro da tubulação. O material estaria provocando a falha no sistema e, consequentemente, comprometendo a pavimentação da via.

A reportagem entrou em contato com a Companhia de Saneamento de Bauru (CSB), responsável pelo serviço de esgoto, e aguarda um posicionamento sobre as providências previstas para o reparo da via.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários