Um buraco voltou a se abrir na avenida Nações Unidas, no cruzamento com a rua Conselheiro Antônio Prado, em Bauru, e tem causado transtornos e riscos aos motoristas há mais de 15 dias. Este é o terceiro registro do problema no trecho somente neste ano.

A abertura está localizada em uma das faixas destinadas ao tráfego mais rápido da avenida. Para evitar o buraco, motoristas precisam fazer desvios repentinos, aumentando o risco de acidentes no local. O problema está relacionado ao sistema de esgoto. O último reparo realizado no trecho ocorreu em abril deste ano, pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE), quando foi identificado um bloco de concreto dentro da tubulação. O material estaria provocando a falha no sistema e, consequentemente, comprometendo a pavimentação da via.

A reportagem entrou em contato com a Companhia de Saneamento de Bauru (CSB), responsável pelo serviço de esgoto, e aguarda um posicionamento sobre as providências previstas para o reparo da via.