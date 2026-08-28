Na manhã desta sexta-feira (28), a Câmara Municipal de Bauru realizou uma Sessão Extraordinária para a apreciação do Projeto de Lei (PL) que reorganiza a estrutura administrativa da Prefeitura (organograma). Embora fosse a única matéria listada para discussão, o PL não chegou a ser votado. O projeto foi retirado da pauta após o vereador Junior Lokadora (Podemos), membro da Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência da Casa de Leis, pedir prazo para analisar uma emenda apresentada por André Maldonado (PP).

De autoria da prefeita Suéllen Rosim, o PL n.º 13/2026 tramita na Câmara desde março. A proposta promove alterações em órgãos municipais, suas competências, cargos em comissão, funções de confiança, agentes políticos e relações hierárquicas. A matéria foi apresentada pelo Executivo como uma revisão da estrutura administrativa implantada pela Lei Municipal n.º 7.913/2025, atualmente em vigor e contestada na Justiça.

A emenda do vereador André Maldonado (PP), que é o relator do PL na Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Casa de Leis, visa corrigir um erro na redação da ementa de uma mensagem modificativa que a Prefeitura enviou ao Legislativo. O texto cita equivocadamente uma legislação.