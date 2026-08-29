No interior do dente temos a polpa, que os antigos chamavam de “nervo”. Ela é formada por tecido conjuntivo bem vascularizado tal como a derme e submucosa, ficando isolada de quase tudo, pois é envolta por dentina, que ela mesmo produz ao seu redor.

O espaço ocupado pela polpa, quando esvaziado pela sua morte ou retirada, passa ser chamado de canal. O sangue chega na polpa dentária por vasos e nervos que adentram no ápice da raiz através de um orifício chamado forame apical que tem um diâmetro médio de 0,2 a 0,4mm em jovens.

Ao redor da polpa e grudados na dentina que representa a parede interna do canal, temos um “revestimento” ou uma camada de células ditas odontoblastos, que, como verdadeiros azulejos, escondem ou isolam a dentina que produzem, do resto do organismo.