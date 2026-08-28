28 de agosto de 2026
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CALORÃO

Final de semana em Bauru poderá registrar até 36 graus de máxima

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Essas altas temperaturas precedem, porém, a chegada de uma nova frente fria
Essas altas temperaturas precedem, porém, a chegada de uma nova frente fria

Bauru já tem previsão de uma nova frente fria, porém, antes de ela chegar, o final de semana na cidade e nos municípios próximos será de altas temperaturas, que podem alcançar 36 graus, segundo dados do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

De acordo com o órgão, o sábado (29) e o domingo (30) serão dias de tempo estável, com poucas nuvens, predomínio de sol e baixos percentuais de umidade do ar na maior parte do Estado de São Paulo. Isso será resultado da atuação de uma massa de ar mais quente e seco. Devido a isso, é recomendável evitar a exposição direta ao sol nos horários mais críticos, principalmente à tarde, além de priorizar a prática esportiva para o início da manhã ou à noite. A população também deve reforçar a hidratação e o uso de protetor solar.

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